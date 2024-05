Calcio Serie D. Pianese con carattere. Pareggio in rimonta

PIANESE

1

TAU ALTOPASCIO

1

PIANESE: Iurino, Morgantini, Gagliardi (37’st Boccadamo), Lulli, Polidori, Tognetti, Di Mino (26’st Monanni), Simeoni (8’st Miccoli), Mignani (4’st Kouko), Falconi (28’st Ledonne), Bramante.

Panchina: De Fazio, Lo Porto, Proietto, Mastropietro. Allenatore Di Giacomo.

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Quilici, Bernardini, Malva (17’st Bruno), Capparella, Piccini (1’st Bruzzo), Antoni, Lombardo (39’st Andolfi), Meucci (28’st Perillo), Noccioli (17’st Odianose).

Panchina: Donati, Di Cicco, Manetti, Bartelloni, Vellutini. Allenatore Venturi.

Arbitro Di Mario di Ciampino (Castellari - Di Bartolomeo).

RetI: 37’st Odianose, 44’st Boccadamo.

PIANCASTAGNAIO – In una splendida cornice di pubblico la neo promossa Pianese pareggia contro un discreto Tau che chiude quinto. Prima occasione per i bianconeri: Falconi pesca Mignani abile a farsi trovare pronto ed a mettere un diagonale sul quale Di Biagio devia in angolo. Replica all’8’ il Tau con un perfetto contropiede che porta Bruzzo a servire un assist perfetto per Piccini, palla alta. Al 17’ ancora una azione firmata Falconi-Mignani che porta al tiro il centravanti di casa: stavolta è il palo a fermarlo. La ripresa vede subito una galoppata di Capparella ma il suo diagonale viene bloccato in tuffo da Iurino. Accade poco fino al finale: (37’) su una palla persa Odianose si invola in area e mette un diagonale basso alla sinistra di Iurino. La capolista non molla. Al 39’ Boccadamo serve Ledonne bravo a smarcare Bramante mail tiro è deviato da Di Biagio. Il pari arriva poco dopo con Ledonne che serve Boccadamo per l’1-1.