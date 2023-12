Calcio Serie D. Pianese in vetta a fine andata. Prosperi è felice

Hanno chiuso il 2023 con il titolo di campione d’inverno, i bianconeri. Il pareggio con il Tau Altopascio ha altresì dimostrato quanto sia forte la Pianese. "Non era facile dopo 15 risultati utili e l’amarezza per il gol preso al 90’ con il Seravezza avere una tenuta mentale così – ha spiegato il tecnico Fabio Prosperi –. Il risultato è giusto, perché, contro un’ottima squadra, nel primo tempo abbiamo fatto meglio noi, mentre nella ripresa abbiamo commesso delle disattenzioni, anche banali, che avrebbero potuto compromettere tutto". "Essere campioni inverno è una soddisfazione, ma non dà nulla – ha aggiunto il mister –. Uso il titolo per ringraziare chi ha lavorato con noi ed è andato via: Pinto, un ragazzo splendido, che ha deciso di cercare spazio altrove, e Caldarulo, che ha giocato poco ma è stato una presenza importante. Faccio i complimenti alla società, agli staff e soprattutto ai ragazzi, che hanno dimostrato di avere una grande tenuta mentale e che ora possono godersi il meritato riposo, ricaricando le pile. Ci aspettano altri mesi a mille all’ora: è un campionato duro, ma l’ultima prestazione centrata ci dà la consapevolezza di meritare quanto ottenuto fino a oggi. La mia umiltà? Io cerco di fare il massimo e la mia forza è la mia squadra".