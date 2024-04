Calcio serie d. Pianese La prima delle tre finali è domani contro il pericolante Sansepolcro

Inizia domani il trittico di partite che potrebbe consentire alla Pianese di tornare in serie C a distanza di quattro anni da quella sciagurata retrocessione al playout contro la Pergolettese. I bianconeri di mister Fabio Prosperi domani alle 15 al Comunale di Piancastagnaio (biglietteria aperta dalle 13,45) attendono il pericolante Sansepolcro per la prima di tre proverbiali finali. Gli aretini all’andata imposero il pari alla capolista e saranno determinati a fare punti anche domani sul monte Amiata per cercare di piazzarsi nella miglior posizione per disputare dei playout che a questo punto sembrano se non inevitabili assai probabili. La gara è dunque di quelle da prendere con le molle anche perché spesso Gagliardi e compagni, in una stagione giocata ben al di là delle più rosee aspettative, hanno perso punti contro le ‘piccole’. Il successo di Orvieto però è stato un segnale importante anche in questo senso, a maggior ragione dopo il ko interno contro il Grosseto che avrebbe potuto creare qualche strascico dal punto di vista mentale. Invece sfruttando l’ottima vena realizzativa del solito Mignani la Pianese ha colto in Umbria un successo che potrebbe rivelarsi determinante. Dopo il Sansepolcro ci sarà la trasferta di Serravezza ed infine lo scontro diretto contro il Tau Altopascio domenica 5 maggio. Un calendario sulla carta non di quelli più facili ma Simeoni e soci hanno dimostrato di potersela giocare con tutti. Con sette punti nella prossime tre partite i bianconeri avrebbero la certezza di staccare il pass per il ritorno nei professionisti ma è inutile se non dannoso pensare troppo avanti. In vista di domani probabile la conferma del tridente con Ledonne e Mastropietro alle spalle Mignani e Bramante, in rete per la prima volta al suo arrivo domenica scorsa ad Orvieto, e Kouko inizialmente in panchina. Nel Sansepolcro out Gorini per squalifica mentre l’esterno bianconero Boccadamo è entrato in diffida. Arbitra la sfida Dasso di Genova, assistito da El Hamdaoui Novi Ligure e Chianese di Napoli.

Guido De Leo