Calcio Serie D. Pianese più vicina al sogno. Mignani, trascinatore da 20 gol

Il traguardo è sempre più vicino: mancano tre giornate alla fine del campionato e la Pianese è lassù, in vetta alla classifica, a +3 dal Follonica Gavorrano e a +4 dal Grosseto. La vittoria di domenica, sul campo dell’Orvietana, è stato un atto di forza: la precedente sconfitta, proprio con il Grosseto, avrebbe potuto lasciare strascichi pesanti; i bianconeri, invece, hanno reagito alla grande e hanno conquistato un successo preziosissimo in ottica promozione.

Sempre più sugli scudi Guglielmo Mignani: l’attaccante senese, con la sua doppietta, ha raggiunto quota 20 (senza rigori) nella classifica marcatori, numeri da bomber di razza, tanti punti regalati alla squadra. La terza rete, di Bramante, un gioiellino da guardare e riguardare. "La partita era di un livello di difficoltà altissimo – ha commentato il tecnico amiatino Fabio Prosperi –, ma i ragazzi sono riusciti a conquistare tre punti fondamentali, nonostante il caldo, che c’era comunque per tutti, le condizioni del campo e l’emozione che è subentrata un po’ nel secondo tempo. D’altra parte sappiamo di giocarci tanto".

"Io non mi soffermo mai sui risultati – ha aggiunto il mister –, non penso a quello che succederà il 5 maggio, mancano tre partite e sono un’eternità. Ma mi piace sottolineare che dopo la sconfitta con il Grosseto che, continuo a ribadire, non ci è stato così superiore come ho sentito dire, questi ragazzi hanno saputo reagire in maniera pazzesca. Trovo anche difficoltà nel definirli. C’è da dare merito al direttore di aver allestito una squadra che si sta giocando il campionato di fronte ad avversarie che hanno speso il doppio, se non il triplo".

La società non ha mai fatto mancare il proprio supporto. Il presidente Sani è stato il primo a spingere la squadra dopo l’ultimo ko. "La società ha organizzato una cena in cui ci ha ringraziato per il percorso fatto – ha dichiarato Prosperi –. In questo momento l’ambiente Pianese sta facendo qualcosa di fantastico. Però c’è un però… Domenica siamo attesi da un’altra partita difficilissima (al Comunale contro il Sansepolcro ndr). Ancora non abbiamo fatto nulla e le prossime tre gare dovremo affrontarle come abbiamo fatto dalla primissima di Coppa fino a oggi. Il segnale che ci hanno lanciato la società e il direttore è stato però importantissimo, come quello dei ragazzi dal campo dopo la bruciante sconfitta".