Calcio Serie D. Poggibonsi, alle 15 il ’recupero a metà’ contro l’Orvietana

Una partita di 45 minuti. A distanza di dieci giorni dalla sospensione disposta nell’intervallo dall’arbitro per un problema di carattere fisico, il Poggibonsi di mister Calderini (nella foto) torna in campo allo Stefano Lotti per la disputa del secondo tempo dell’incontro con l’Orvietana. Si comincia alle 15, ripartendo dal verdetto di 0-0 maturato sino al momento dello stop. I giallorossi dovranno prestare attenzione alla compagine rivale, un’Orvietana che nella prima frazione si era mostrata insidiosa colpendo un palo.

Al di là del singolo episodio, gli ospiti appaiono in salute alla luce anche del successo ottenuto domenica sul Real Forte Querceta. Il Poggibonsi deve a sua volta dare consistenza alla propria volontà di rilancio, senza trovare alibi in una fase in effetti complessa, a causa di una infermeria piuttosto affollata. A dirigere la ripresa sarà Nicolò Dorillo di Torino. Assistenti, Andrea Gentilezza di Civitavecchia e Piergiorgio Stotani di Viterbo (unico componente della terna originaria).

Paolo Bartalini