Calcio Serie D. Poggibonsi, amaro ko. Calderini: "Regalato un tempo»

Oggi la ripresa degli allenamenti per il Poggibonsi. Nel pomeriggio il team di Calderini sarà di nuovo sul rettangolo perché all’orizzonte si profila la sfida interna con il San Donato Tavarnelle, in programma sabato – altro anticipo per i Leoni – alle 15. A Montevarchi, a carico dei giallorossi, è maturata un’altra sconfitta. Forse, stavolta, con minori attenuanti rispetto ad altre circostanze, ad ascoltare le impressioni di chi ha assistito al match nell’impianto di gioco valdarnese. Al vantaggio locale poco dopo il 20’, ha fatto seguito una seconda tranche più equilibrata. Ma nelle battute conclusive è poi maturato il raddoppio degli Aquilotti.

"Se regaliamo un tempo agli avversari e poi iniziamo a giocare quando prendiamo un gol – ha detto mister Calderini, dopo la conclusione della sfida del Poggibonsi al Brilli Peri – è davvero un problema. Serve un atteggiamento diverso, da parte nostra, direi più consono alla categoria. Nella frazione iniziale abbiamo fatto tanta fatica, al cospetto del Montevarchi. Nella ripresa, invece, una prova più gagliarda per il Poggibonsi. Se avessimo cambiato un po’ prima la nostra condotta di gara, la partita sarebbe potuta terminare diversamente, a mio parere. Purtroppo paghiamo sempre delle amnesie, aspetti già riscontrati nelle fasi di start di questo campionato e naturalmente tutto ciò dispiace. Immaginavo una gara molto più equilibrata, con un Montevarchi che alla fine ha anche meritato la vittoria. Alcune letture, inoltre, a livello difensivo - conclude il tecnico del Poggibonsi - non sono state nell’occasione molto precise e anche questa è una situazione sulla quale dobbiamo senza dubbio lavorare".

Paolo Bartalini