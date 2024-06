Calcio serie D. Poggibonsi, il direttore sportivo Galbiati suona la carica: "C’è un gran desiderio di poterci esprimere al meglio»

Jacopo Galbiati (nella foto), classe 1982, figlio d’arte. Nel Poggibonsi ha terminato esattamente tre anni or sono, giugno 2021, il percorso da atleta per poi iniziare immediatamente il lavoro da direttore sportivo sempre in viale Marconi.

Una delle prime mosse per il 2024-2025 in serie D della società presieduta da Giuseppe Vellini, è stata proprio la scelta della prosecuzione del legame con il ds (oltre che con il tecnico Stefano Calderini, al quinto campionato al timone dei Leoni, dall’Eccellenza ai dilettanti nazionali). Una proposta accolta con favore dallo stesso Galbiati...

"Sono rimasto – afferma Galbiati – perché mi sembra giusto andare avanti nel cammino in un ambiente a cui sono molto legato da tempo. Una continuità che si concretizza tra l’altro, aspetto non secondario, in vista della stagione del centenario per il sodalizio giallorosso. Sono onorato della fiducia che ho ricevuto".

Il Poggibonsi guarda al calciomercato con quali intenti?

"Ripartiremo per la costruzione della rosa dalle indicazioni ottenute nella seconda tranche dello scorso torneo. Sono al lavoro insieme con il mister per comprendere il quadro attuale e provare ad arrivare a un numero di conferme il più possibile elevato, tra i componenti dell’organico del 2023-2024. Per valutare, poi, in un secondo momento, in quali ruoli effettuare integrazioni, nei settori che a nostro parere dovranno conoscere delle modifiche, in modo da contare eventualmente su caratteristiche diverse tra gli elementi in forza al team".

Le motivazioni, dunque, non mancano...

"C’è un gran desiderio di mettersi in gioco e di dimostrare, anche per la serie D che verrà, di poterci esprimere al meglio nella categoria come abbiamo fatto del resto in queste annate agonistiche. Tenendo in considerazione, naturalmente, il livello del budget che avremo a disposizione sulla base dei programmi societari per il 2024-2025".

Nei prossimi giorni inizieranno i colloqui tra società e calciatori per valutare eventuali conferme per la prossima stagione.

Paolo Bartalini