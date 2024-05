Calcio Serie D. Poggibonsi in vacanza. Calderini: "Difficoltà poi una bella reazione»

Un onorevole settimo posto finale per il Poggibonsi, nella classifica della serie D. "Il merito è di tutti – osserva mister Calderini, allenatore dei giallorossi – perché se non c’è un gruppo di lavoro all’altezza è difficile che arrivino i risultati. Abbiamo vissuto dei periodi complicati all’inizio della stagione, però l’ambiente ha saputo reagire al meglio e così il Poggibonsi si è distinto per un girone di ritorno da leader. Gli innesti dicembre e gennaio, certo, hanno dato slancio alle speranze di risalita, però è giusto rilevare l’apporto di ogni componente, la società, i giocatori e il mio staff". Anche il direttore sportivo Jacopo Galbiati, al termine della sfida vittoriosa dei Leoni contro il Figline, ha espresso il proprio punto di vista: "A conti fatti ci hanno sovrastato in graduatoria le compagini dai valori economici e di budget rilevanti. Per quanto ci riguarda, anche in questa stagione abbiamo messo in mostra riscontri confortanti, con un piazzamento in fondo non distante dai playoff. E in più ci siamo tolti le soddisfazioni di battere alcune delle big del campionato, il Livorno in trasferta, la Pianese e il Follonica Gavorrano davanti ai nostri tifosi". Un voto al Poggibonsi edizione 2023-2024? Rivolgiamo la domanda al capitano Saverio Camilli: "Direi un sette e mezzo e forse anche otto meno – risponde Camilli – perché il traguardo della permanenza anticipata in categoria non era certo un qualcosa di scontato. Noi invece abbiamo saputo compiere una significativa rimonta". Ora il futuro. Intervistati anche su questi temi nel dopo gara con il Figline, i protagonisti hanno ribadito l’importanza del loro legame con i colori. Però al momento gli scenari rimandano in maniera esclusiva a una fase di attesa, per una valutazione complessiva del quadro da parte della dirigenza. Questo sarà dunque il prossimo atto, prima delle ufficializzazioni delle decisioni che riguardano gli addetti ai lavori e la rosa per il 2024-2025. Nelle settimane a venire, forse, alcuni degli attuali interrogativi troveranno una risposta.

Paolo Bartalini