Calcio Serie D. Poggibonsi ‘incerottato’ nella tana del Montevarchi. Fuori Vitiello e Cecconi. In avanti scocca l’ora di Belli

Una sfida dal sapore di una classica. Il Poggibonsi è ospite oggi del Montevarchi, per la quinta giornata della serie D girone E. Mister Calderini (nella foto) deve rinunciare questo pomeriggio all’apporto di pedine importanti nello schieramento da opporre a un Montevarchi a quota 4 in graduatoria e reduce dalla prima affermazione stagionale, 1-0 in trasferta con l’Orvietana. Assenti causa squalifica tra i giallorossi sia l’attaccante Vitiello - tre giornate, dopo l’espulsione nel match con l’Ostia Mare - sia il difensore Cecconi, che sconta il cartellino rosso conosciuto nell’amichevole estiva dei Leoni con la Rondinella.

Nel Poggibonsi sembra prospettarsi in avanti il ritorno fra i titolari di Belli, in qualità di spalla, in un ipotetico 3-5-2, del quasi omonimo Bellini. Il settore offensivo, oltre che privo di Vitiello (determinante con il suo gol nella gara col Montevarchi lo scorso 24 febbraio allo stadio Stefano Lotti, nell’ultimo precedente), non può contare in questo periodo sul miglior Boganini, esterno d’attacco nello scacchiere del tecnico del Poggibonsi.

Gli Aquilotti guidati da Nico Lelli si annunciano insidiosi, anche alla luce della recente affermazione esterna. Al Poggibonsi il compito di mettere in campo tutta la convinzione possibile nel tentativo di arginare il desiderio di successo dei padroni di casa.

Tenendo a distanza certe avversità come quelle che avevano condotto al sorpasso dell’Ostia Mare domenica 29 settembre nelle battute iniziali della ripresa, dopo un primo tempo a favore del team di Calderini per effetto della firma di Bellini al termine di un contropiede ad opera di Vitiello.

Alle 15 il fischio d’avvio al Gastone Brilli Peri da parte di Giuseppe Morello di Tivoli. Assistenti, Gian Marco Esposito di Formia e Giovanni Martino di Cassino.

Montevarchi: Testoni, Vecchi, Ciofi, Franco, Martinelli, Sesti, Borgia, Boncompagni, Orlandi, Casagni, Carcani.

Poggibonsi: Pacini, Martucci, Fremura, Mazzolli, Borri, El Dib, Bigica, Fracassini, Bellini, Mignani, Belli.