Calcio Serie D. Poggibonsi, la meta è vicina. Martedì seduta al ‘Lotti’

Alla pausa di Pasqua seguirà per i Leoni la ripresa degli allenamenti nella giornata di martedì al Lotti. Sarà di nuovo il momento per i Leoni di preparare i successivi impegni, dopo aver archiviato con un successo a Sansepolcro. Cinque partite all’epilogo della stagione regolare, punti preziosi ottenuti nella trasferta in Valtiberina, ma un traguardo non ancora raggiunto secondo i responsi aritmetici legati alla corsa per la conferma del posto in categoria. Tanto più che il Poggibonsi domenica prossima dovrà ospitare il Follonica Gavorrano: in viale Marconi sbarcherà non solo una delle big del campionato, ma una formazione in lotta per la leadership e quindi per la promozione in serie C in questa fase culminante del torneo. Nel Poggibonsi tornerà tra i pali Pacini, che ha scontato la squalifica e che riceverà di nuovo il testimone dal ventenne collega Di Bonito, reduce da un contributo di valore nei novanta minuti con il Vivi Altotevere. Un apporto da guida della retroguardia per permettere al Poggibonsi di cogliere un verdetto confortante per il prosieguo del cammino. Attenzioni che devono comunque rimanere su livelli elevati per il Poggibonsi. Il gruppo, nell’ultimo mese di sfide, ha dato vita a una sorta di alternanza di esiti tra gli incontri casalinghi ed esterni. Adesso i Leoni vogliono tentare di distinguersi per ulteriori prove in grado di sfociare in risultati favorevoli. Se possibile come è avvenuto a Orvieto con la tripletta messa a segno da Bellini (nella foto) e al centro singolo di Martucci e a Sansepolcro in virtù della firma di Purro.

Paolo Bartalini