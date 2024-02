Calcio Serie D. Poggibonsi-Pianese: la sfida di Gistri : "Affrontiamo una squadra molto forte. Anche noi però abbiamo dei valori»

E’ tornato a indossare domenica scorsa la maglia da titolare nella mediana, Pietro Gistri (nella foto). Il classe 2001 del Poggibonsi, terza annata consecutiva in viale Marconi, si concentra adesso insieme con i compagni di squadra sul match in programma dopodomani alle 14,30 allo stadio Stefano Lotti con la Pianese numero 1 del girone E di serie D. Che incontro sarà? "I bianconeri sono molti forti in ogni reparto – afferma il centrocampista di Barberino Tavarnelle – e del resto lo hanno ampiamente dimostrato fino dall’inizio del torneo. D’altra parte se la Pianese è da sola in vetta, un motivo c’è ed è da individuare proprio, a mio parere, nelle qualità del collettivo".

E il Poggibonsi? Come tentare di arginare la volontà di successo di una delle autentiche big della stagione agonistica? "Anche noi possediamo dei valori - risponde Gistri - e cercheremo di affidarci alle nostre potenzialità, di interpretare come si deve il confronto, provando a mettere in difficoltà la leader del campionato". Pensiamo un po’ anche agli aspetti personali: recuperato pienamente dall’infortunio di autunno? "Previsioni rispettate, devo dire, in materia di tempi per il rientro a disposizione del mister. Ora sto bene, a proposito del ginocchio, e mi appresto a ritrovare la migliore condizione fisica". Altre sensazioni, relative all’ingresso nell’undici di partenza del Poggibonsi dopo un non breve periodo di stop? "Indubbiamente sono molto contento - spiega Gistri - di aver riassaporato il clima del campo di gioco, in occasione dell’appuntamento fuori casa con i Mobilieri Ponsacco. Ho potuto di nuovo offrire il mio contributo al gruppo, già dall’avvio del match, a distanza di tre mesi e oltre. L’ultima volta era avvenuto infatti nella partita di Coppa Italia allo Stefano Lotti con l’Aglianese, mercoledì 18 ottobre, sfida terminata con la nostra affermazione ai calci di rigore con la conseguente qualificazione. Per quanto mi riguarda - conclude - un impegno a favore della causa dei Leoni che va avanti".