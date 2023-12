Calcio Serie D. Poggibonsi, preso l’esterno del 2000. Jacopo Cecconi

Il Poggibonsi movimenta il mercato dicembrino. Nella giornata di ieri da registrare la partenza dal reparto offensivo di Leonardo Saccardi, che giocherà nel Figline (rivale dei Leoni nell’ultimo turno dell’andata), mentre nella rosa di Stefano Calderini fa ingresso Jacopo Cecconi (nella foto) esterno della corsia destra della classe 2000, ventitré anni compiuti proprio in questi giorni, il 12 dicembre, esperienze nel Siena a livello giovanile, nel Lornano Badesse, nello Scandicci e, fino a poche ora fa in pratica, nella Sammaurese, girone D dei dilettanti nazionali. Un profilo interessante di categoria per le speranze di risalita del team di Calderini nella classifica della serie D girone E. Fino a questo momento, in previsione della gara di domani alle 14,30 allo stadio Stefano Lotti con la Sangiovannese, i giallorossi hanno inserito in gruppo il centrocampista Bigica - che ha già esordito nel Poggibonsi in occasione della gara di Cenaia - e poi Purro e adesso Cecconi. Le partenze dall’organico del Poggibonsi hanno invece riguardato Bartolozzi - ora alla Sangiovannese - Fiaschi, Mencagli e Saccardi. Ora il pensiero è rivolto al confronto diretto dei Leoni con gli azzurri del Valdarno. Oggi in programma la seduta di rifinitura da parte del collettivo, in una domenica che si annuncia all’insegna delle forti emozioni per il clima da "spareggio" che accompagnerà i novanta minuti tra due realtà in area playout. Per il campionato nazionale juniores, il Poggibonsi di Alessandro Secci è impegnato questo pomeriggio alle 14,30 sul rettangolo del Seravezza Pozzi.

Paolo Bartalini