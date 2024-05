Calcio Serie D. Poggibonsi scatenato. Quattro gol al Figline

POGGIBONSI

4

FIGLINE

1

POGGIBONSI (4-3-2-1): Pacini (84’ Baracco), Rocchetti, Martucci (46’ Barbera), Cecchi, Di Paola; Gistri, Bigica (66’ Camilli), Mazzolli (46’ Borri), Purro (73’ Bellini), Bigozzi; Motti.

Panchina: Marcucci, Vitiello, Cecconi, Coriano. Allenatore Calderini.

FIGLINE (4-3-2-1): Pagnini; Malpaganti (85’ Lebrun), Sabatini (63’ Ficini), Simonti, Banchelli; Fiore (53’ Zhupa), Dema (79’ Bonavita), Cavaciocchi; Costantini, Masini; Iaiunese (56’ Bruni).

Panchina: Simoni, Zellini, Torrini, Buset. Allenatore Tronconi.

Arbitro Cavacini di Lanciano.

Reti: 17’ Motti, 20’ Masini, 27’ Sabatini (autorete), 48’ Motti, 58’ Barbera.

POGGIBONSI – Il Poggibonsi conclude il campionato superando con un rotondo 4-1 sul Figline. La gara inizia con il premio degli appassionati senior - Luca Papini, Mauro Minghi - al difensore Federico Borri, riconosciuto come miglior calciatore dei Leoni 2023-2024. Partita capace di decollare immediatamente. Motti al 17’ si invola verso la porta, favorito da una incertezza, e batte Pagnini, ex di turno: 1-0. Quasi istantanea la replica del Figline: Masini colpisce di testa, la sfera picchia sull’incrocio dei pali, carambola sulla schiena di Pacini e rotola nel sacco. Prima della mezz’ora un attivo Purro tenta da destra l’assist rasoterra trovando la deviazione del centrale avversario Sabatini: autorete e 2-1 per il Poggibonsi. Non si interrompe nella ripresa la pressione del Poggibonsi, a segno ancora con Motti per il 3-1 e poi con Barbera, fresco di ingresso sul rettangolo, che firma il 4-1. Poi il confronto, visto il margine nel punteggio, smarrisce progressivamente di contenuti.

Paolo Bartalini