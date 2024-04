Calcio Serie D. Poggibonsi, stop dopo una serie di quattro successi

Dopo la striscia di quattro vittorie consecutive – con in mezzo anche i verdetti fondamentali al collettivo per la conquista della salvezza aritmetica - il Poggibonsi conosce lo stop di misura allo stadio Virgilio Fedini. Un 2-1 a spese dei giallorossi di mister Calderini ottenuto da una Sangiovannese in cerca alla vigilia del successo utile alla permanenza in categoria e che poi ha disputato il match con la morte nel cuore, in seguito alla notizia dell’improvvisa scomparsa del patron Marco Merli. A tale proposito il Poggibonsi, attraverso i suoi canali di comunicazione, ha inviato un messaggio di condoglianze alla famiglia e alla società biancoazzurra del Valdarno, testimoniando così la sua vicinanza. Il pari immediato del Poggibonsi, arrivato su autorete in risposta al repentino vantaggio locale, ha aperto le porte ad altre occasioni per il Poggibonsi, che ha compiuto in alcuni istanti della sfida ulteriori tentativi in avanti (nella foto, Gistri e Vitiello impegnati nell’individuare un varco nella retroguardia della Sangiovannese), senza però riuscire a modificare lo scenario a livello numerico. E finendo anxi per subire il 2-1 dei padroni di casa nella ripresa, in pratica nelle battute del post intervallo. Il Poggibonsi archivierà domenica prossima allo stadio Stefano Lotti il proprio cammino targato 2023- 2024. Nessuna fase all’insegna della post season in questo caso si profila all’orizzonte per il Poggibonsi. Per il team di Calderini, comunque, resterà il desiderio di concludere al meglio il tragitto. Allenamenti già ripresi ad opera dei Leoni, in previsione della gara casalinga in programma con il Figline. Formazione, quest’ultima, con gli stessi, identici 49 punti del Poggibonsi nella graduatoria del campionato di serie D girone E che si appresta a vivere l’atto conclusivo dopo il traguardo promozione già acquisito dalla Pianese.

Paolo Bartalini