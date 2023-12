Calcio Serie D. Ponte San Pietro e Real Calepina. Luci sul derby da non sbagliare

Complice l’imminente arrivo del Natale, per le squadre bresciane e bergamasche che militano in Serie D è già l’ora di tornare in campo per concludere il girone di andata. Domani, infatti, si giocherà il turno che calerà il sipario sulla prima parte del campionato e consentirà alle diverse contendenti di prepararsi per dare fondo alle proprie risorse nel ritorno che prenderà il via domenica 7 gennaio.

Il derby bergamasco Ponte San Pietro-Real Calepina rappresenta una sorta di "spareggio" che nessuna delle due contendenti può sbagliare. Per quel che concerne la zona nobile della graduatoria, il primo obiettivo che sembra coinvolgere le aspiranti grandi del gruppetto brescian-bergamasco è quello di salutare l’anno conquistando punti preziosi per raggiungere i play off. In effetti, in attesa di definire le reali qualità delle prime della classe, il primo traguardo a cui devono mirare Pro Palazzolo e Brusaporto, ma anche Villa Valle e Desenzano, è quello di ritagliarsi un posto in pianta stabile nelle posizioni che valgono gli spareggi di fine Campionato. Un importante obiettivo che i biancazzurri di Didu e i gialloblù orobici dovranno consolidare superando la fame di punti delle pericolanti Tritium (affidata a mister De Paola) e Castellanzese. Tra gli incontri di domani che possono offrire segnali interessanti si pongono gli impegni di Desenzano (deciso a tornare in prima fila) e Villa Valle. I gardesani dovranno ospitare il Caravaggio, mentre i bergamaschi sono chiamati a farsi valere in casa degli ambiziosi vicentini del Caldiero. Ricordata la trasferta della Virtus Ciserano, che dovrà misurarsi con la voglia di fare del pericolante Legnago, il quadro di questo turno infrasettimanale si completa con le due bresciane del girone C. L’Atletico Castegnato chiuderà l’andata (diciassettesima giornata) ricevendo la visita dell’Adriese, mentre il Breno sarà di scena in casa del Chions. Per entrambe l’imperativo è quello di raccogliere punti per cercare di uscire nel ritorno dalla zona play out. Luca Marinoni