Calcio Serie D. Poule Scudetto. Domani la Pianese di scena a Carpi

Prosegue per la Pianese il cammino nella Poule Scudetto: dopo la sconfitta del Comunale con il Campobasso (rete di Rasi al 56’), domani pomeriggio, con fischio di inizio alle 16, i bianconeri scenderanno di nuovo in campo, allo stadio Cabassi di Carpi (domenica in programma Campobasso-Carpi). Soltanto un successo permetterebbe alla squadra di Prosperi di sperare ancora nel Tricolore, per quanto la condizione e la concentrazione, una volta centrato l’obiettivo Serie D, siano quelle che siano: accederà alle semifinali (in calendario mercoledì 6 maggio e domenica 2 giugno), la vincitrice di ogni girone e la miglior seconda dei tre raggruppamenti. La finale andrà in scena il 9 giugno in campo neutro. Come accaduto domenica scorsa, è probabile che il tecnico delle zebrette anche domani pomeriggio dia maggiore spazio ai giocatori meno impiegati nell’arco della stagione. Potrebbe partire dalla panchina, quindi, anche il capocannoniere Mignani, l’ex della gara (ha giocato in terra emiliana nella prima parte del campionato 2021/22), che domenica è sceso in campo negli ultimi minuti di partita.