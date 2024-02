Calcio Serie D. Rammarico Pianese. Dopo la frenata bisogna ripartire

Dopo l’amaro pareggio casalingo contro il Trestina, la Pianese domani fa visita al Ghiviborgo per riprendere il cammino. Il rammarico per la rimonta degli umbri è ancora grande visto il vantaggio del solito Ledonne e una ripresa giocata interamente con un uomo in più ma allo stesso tempo nell’ambiente amiatino c’è fiducia per tornare ad un successo che significherebbe tanto in termini di classifica e morale. Per farlo occorrerà evitare gli errori che sono spesso costati amare rimonte avversarie, a volte (ben tre) giunte dopo il 90’. Mister Prosperi deve ancora valutare la disponibilità di capitan Gagliardi, ormai out da tempo ma sulla via del recupero mentre resta ovviamente indisponibile il centravanti ivoriano Kouko, che sconterà ancora due giornate di squalifica dopo il rosso rimediato a Poggibonsi. In attacco con Ledonne e Mignani potrebbe rivedersi invece Mastropietro, che domenica scorsa era subentrato all’esordiente dal 1’ Bramante. Il ventiquattresimo turno del girone E di serie D si apre intanto oggi con l’anticipo tra Follonica Gavorrano (appaiata insieme a Livorno e Grosseto al secondo posto, a -3 dai bianconeri) e Serravezza Pozzi, che insegue i maremmani con due lunghezze di ritardo.