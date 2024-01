Calcio Serie D. Rimonta al Garilli: "La Folgore sta crescendo»

È successo tutto nel secondo tempo tra Folgore Caratese e Piacenza nella sfida del “Garilli“. I due gol di Bassanini che hanno fatto arrabbiare Carmine Parlato e poi la rimonta firmata Marchi-Roberto Esposito. Domenica impegno da non fallire contro il Ponte San Pietro, ultimo ma vivo. Parlato torna sul match: "Nei primi 45 minuti la squadra avrebbe strameritato il gol. Purtroppo è mancata la finalizzazione, ma la prestazione c’è stata e deve infondere fiducia perché venire al Garilli e imporre il proprio gioco non è facile". L’umore cambia dopo l’intervallo. "Nei secondi 45 minuti l’atteggiamento è cambiato in peggio, specie all’inizio e con troppa facilità il Piacenza ha segnato due gol. Ma devo fare i complimenti ai ragazzi perché recuperare dallo 0-2 al 2-2 a una squadra così forte e avere anche un’occasione per fare il terzo merita una menzione particolare. Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? Sicuramente mezzo pieno…". L’analisi di Parlato si allarga. "Siamo in fase di crescita e mercoledì lo abbiamo dimostrato. C’è un’identità di squadra, sappiamo costruire gioco e creare palle da gol. Commettiamo ancora qualche errore, ma siamo qui per lavorare e migliorare".

Ro.San.