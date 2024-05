Calcio serie d. S. Donato Tavarnelle. Il ds Vitale lascia

Il San Donato Tavarnelle conferma che Lorenzo Vitale non è più il direttore sportivo del sodalizio gialloblù. Dopo la riconferma di Andrea Bacci alla presidenza, è la seconda novità che si registra in pochi giorni. "Ho comunicato al presidente Bacci la mia decisione – spiega Vitale. – ma dopo una stagione molto impegnativa e difficile, al disotto delle aspettative, non me la sento di proseguire. Per ripartire occorre entusiasmo che non ho purtroppo in questo momento. Ringrazio la società per avermi dato questa opportunità".

Per il sostituto la società stara valutando alcuni profili, tra cui Giorgio Rosadini. Ma circolano altri nomi come Del Grosso, Ciatti, Pinzani e Egidio Bicchierai. Si parla anche di una soluzione interna affidando l’incarico al direttore sportivo del settore giovanile, Bandinelli.

La scelta condizionerà anche quella del nuovo tecnico che andrà a sostituire Marco Brachi, subentrato a Collacchioni il 19 febbraio. Due ruoli importanti che obbligheranno la società gialloblù a riflettere nel più breve tempo possibile per comporre la nuova area tecnica della prima squadra.

Giovanni Puleri