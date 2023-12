Calcio serie D. Tascini: "Il mio Trestina ora è un’altra squadra»

TRESTINA – "Dopo Orvieto siamo un’altra squadra". A dirlo è Alessandro Tascini, il bomber che, con la sua sesta marcatura stagionale, ha permesso al Trestina di battere 1-0 il Follonica Gavorrano. A dirlo sono anche e soprattutto i numeri con 4 vittorie conquistate nelle ultime 7 giornate. Gli ultimi due successi, il 5-1 di Cenaia e l’1-0 contro il Follonica Gavorrano hanno visto nel puntero tuderte il grande protagonista con 3 gol in 2 partite. "Gol dell’ex per me domenica? Sì ma soprattutto vittoria di prestigio perché il Follonica Gavorrano non aveva mai perso. Dino (Di Nolfo ndr) mi ha messo una gran palla. Ma lui ha dei colpi straordinari". La testa va già ai prossimi impegni: la trasferta di Figline, la gara interna contro il Livorno e l’ultimo turno, il mercoledì pre natalizio, in casa della Sangiovannese. "Un passo per volta – sottolinea Tascini – ma con la consapevolezza che siamo cresciuti tanto da inizio stagione. Adesso sappiamo bene quello che vogliamo e dobbiamo fare in campo e il mister in questo senso ci sta guidando nel migliore dei modi". Con tanto di schiaffi amichevoli da parte di Ciampelli domenica scorsa a fine partita… "Sì mi stava menando perché io scherzo sempre con lui. Che volete farci, mi soffre, ma finché mi fa giocare…".

Nicola Agostini