Calcio serie D: terzo sigillo consecutivo e meritato allo stadio Galli per i rossoblù di mister D’Amore. Esordio nel finale per il neo-arrivato Rama. L’Imolese sorride nella ripresa con Brandi e Daffe

IMOLESE

2

CERTALDO

0

IMOLESE: Laukzemis; Ale, Dall’Osso, Manzoni; Garavini, Gulinatti, Brandi (18’st Vlahovic), Daffe; Manes (30’st Rizzi), Mattiolo (40’st Rama), Raffini. A disp: Adorni, Suarez, Kashari, Ciucci, Antognoni, Diawara. All. D’Amore.

CERTALDO: Fontanelli; Innocenti, Barducci (30’st Di Leo), Bassano, Gucci (18’st Nunziati); De Pellegrin, Bernardini (dal 84’ Martini), Becucci (34’st Bifini); Bouhamed, Romei (18’st Akammadu), Gozzerini. A disp: Cusin, Casella, Batoni, Borboyo. All. Corsini.

Arbitro: Di Monteodorisio di Vasto.

Reti: 14’st Brandi, 49’st Daffe.

Note: ammoniti Ale, Manzoni, Akammadu.

Al Galli, l’Imolese torna a decollare. Davanti al proprio pubblico, i rossoblù centrano la terza vittoria casalinga consecutiva e mantengono invariate le distanze sulla zona playout (+6). Un successo confezionato tutto nella ripresa, con le reti di Brandi, che fa un regalo a sé e ai compagni dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori da novembre a gennaio, e dello spagnolo Daffe, il primo in campionato per il classe 2004. La fame di riscatto dell’Imolese, dopo l’immeritato ko di San Mauro Pascoli, si vede fin da subito. Pochi minuti, infatti, e i rossoblù vanno a un passo dallo sbloccarla, fermati soltanto da un doppio intervento di Fontanelli, che interviene in successione prima sulla conclusione di Mattiolo, poi sul colpo di testa di Raffini. La squadra di D’Amore continua a spingere, il Certaldo contiene, ma senza rendersi mai pericoloso. Al 29’, Manes recupera palla sulla trequarti e conclude verso la porta, Fontanelli risponde un’altra volta presente, salvando il risultato. Sei minuti più tardi, ci riprova Raffini, con una rasoiata a centro-area che sibila vicino al palo. Nella ripresa, la spinta dell’Imolese continua e, al quarto d’ora, sugli sviluppi di un corner, arriva il meritato vantaggio: cross sul secondo palo e Brandi, di testa, non lascia scampo al numero uno dei viola, 1-0.

La reazione dei toscani è sterile, con l’unico brivido corso a 8’dalla fine, quando Ale salva sulla linea un pallone insidiosissimo scaturito da palla inattiva. Gli ultimi botti li sparano nel recupero Rizzi, fermato da Fontanelli, e Daffe, che si mangia campo e avversari, prima di scaricare in porta il 2-0 ed essere poi travolto di gioia dai compagni e da tutta la sua panchina.

Negli ultimi secondi, spazio anche per il neo-arrivato Rama, poi, la festa, per il decimo sigillo stagionale.