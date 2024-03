Calcio serie D, trasferta a Figline. Cenaia, prova d’orgoglio: "Vogliamo riscattarci»

Una trasferta impegnativa per i verdiarancioni del Cenaia che si recano a Figline. Nonostante la posizione in classifica che la vede ultima, la squadra pisana scenderà in campo con tutto l’orgoglio possibile e con lo spirito sportivo che si conviene, aldilà della precarietà del momento. "Non scenderemo in campo rassegnati – dice il responsabile comunicazione della società Ceccarini – la società è cosciente della situazione ma l’orgoglio di appartenenza, l’attaccamento alla maglia ma anche l’orgoglio personale di ciascun giocatore in questi momenti devono prevalere. Con soli tredici punti in classifica è ovvio che non c’è da farsi illusioni – insiste Ceccarini – ma a Figline ci sono tutte le motivazioni per una prestazione che riscatti i brutti episodi accaduti nella partita di andata. Allora perdemmo, con un gol di scarto, ma furono soprattutto le incredibili decisioni arbitrali, in particolare sul terzo gol ospite, nettamente irregolare, che decisero le sorti dell’incontro. Fummo costretti addirittura a giocare in nove, per una doppia espulsione, e nonostante tutto sfiorammo un pareggio che ci meritavamo". Da segnalare che, scontata la squalifica, dovrebbero rientrare sia Ferretti che Becucci. Inizio ore 14,30.

Pietro Mattonai