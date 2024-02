Calcio serie D. Trestina, supersfida alla Pianese capolista

TRESTINA – Match difficilissimo per il Trestina sul terreno della capolista Pianese: ad accrescere le difficoltà per il team altotiberino anche le assenze di Bucci (impegnato nella Viareggio Cup) e Tascini (squalificato per una giornata). "È indubbio - commenta l’allenatore trestinese Davide Ciampelli - che servirà una prestazione super per uscire con un risultato positivo dalla sfida contro una squadra che ha tutto per primeggiare. In questo periodo di stop del campionato la squadra ha lavorato bene ma certo oggi ci mancano pedine importanti: Tascini non è solo il nostro capocannoniere, ma un giocatore fondamentale sotto il profilo tecnico, tattico e caratteriale". In casa bianconera si conta di recuperare Dottori che è tornato a lavorare con i compagni (non dovesse farcela, potrebbe essere rimpiazzato da Marietti), mentre a contendersi una maglia come terminale offensivo sono Cardaioli, Giuliani e Bartolucci (tutti classe 2006, al debutto in D nell’undici di partenza). Questa la probabile formazione: Fiorenza, Omohonria, Dottori, Conti, Contucci, Sensi, Belli, Menghi, Cardaioli, Di Nolfo, Farneti. All. Ciampelli. Arbitro: Lascaro di Matera. Paolo Cocchieri