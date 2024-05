Calcio serie D. Tuttocuoio, il futuro in 5 punti. Gestione del campo al primo posto

Sono cinque i punti della scaletta che si è data Paola Coia, presidente del Tuttocuoio, per partire col piede giusto nel prossimo campionato di Serie D, affrontato da neopromossa. Ecco i movimenti del primo dirigente neroverde previsti già nella prossima settimana: punto 1, parlare con il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, per ottenere la gestione completa dell’impianto sportivo Leporaia dove il Tuttocuoio disputa le gare casalinghe. Coia durante la stagione ha più volte richiamato pubblicamente (e duramente) l’attenzione del primo cittadino sulla questione, lamentandosi del fatto di non poter usufruire del campo sussidiario, la cui gestione è a vantaggio di una associazione amatoriale e quindi fuori dalla disponibilità della squadra pontaegolese. "Se il sindaco continuerà a non ascoltarmi – ha ribadito seccamente Paola Coia - la squadra lascerà Ponte a Egola e per allenamenti e gare si trasferirà a Castelfiorentino". Punto 2, riconferma in panchina di Aldo Firicano dopo la vittoria del campionato di Eccellenza. La presidente e il tecnico siciliano (è di Erice) non si sono ancora incontrati. Lo faranno a breve per un confronto che terrà in considerazione anche valutazioni di tipo logistico. La fumata bianca non è così scontata come si potrebbe credere. Punto 3, nomina di nuove figure per un maggior supporto organizzativo del club. Nel ruolo di team manager viene riconfermato Thomas Diolaiti, ma ci saranno anche un addetto alla comunicazione e un responsabile marketing. I nomi ci sono già, ma fino a quando anche l’ultimo dettaglio non sarà definito non verranno ufficializzati. Punto 4, riconferma dello staff medico con a capo il dottor Massimo Morelli verso il quale la presidente Coia nutre assoluta stima. Punto 5, costruzione della squadra. Il modulo del Tuttocuoio sarà il 4-3-3 ed è previsto un incontro con i 4-5 giocatori che la società intende riconfermare. Nel mirino ci sono anche un paio di elementi che in questa stagione hanno militato in D con Vibonese e Siracusa (girone I).

