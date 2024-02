Calcio Serie D. Una Folgore spietata: "E possiamo migliorare»

È questa la Folgore Caratese che aveva nella testa il presidente Michele Criscitiello quest’estate. Ci è voluto un po’ di tempo, una netta inversione di rotta tecnica, ma alla fine c’è una squadra che gioca a viso aperto e batte le (altre) big del girone. Come è successo domenica con la Varesina che meditava il sorpasso ai danni dell’Arconatese (che recupererà la gara col Piacenza il 28) e che invece il sorpasso lo deve subire dal Caldiero rotolando al terzo posto in virtù del 2-0 con cui gli azzurri hanno in parte vendicato il ko di quattro reti dell’andata. Altra Folgore, altri tempi. A segno Panatti con una punizione telecomandata e poi Esposito. "Prestazione ottima, come l’avevamo preparata – spiega Carmine Parlato –. Sapevamo di avere di fronte una grande squadra, ma abbiamo dimostrato fin dall’inizio di poterla mettere sotto. L’importante è avere vinto, non aver subito reti e queste cose aiutano i ragazzi nella crescita, evidente nelle ultime settimane quando siamo migliorati moltissimo". "E i margini per farlo ancora ci sono eccome, sotto tanti punti di vista" chiude Parlato.

Ro.San.