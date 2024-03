Calcio Serie D. Una striscia da undici. Mister Parlato si gode la sua Folgore

Una “furiosa“ decina di minuti (scarsa) basta alla Folgore Caratese per cancellare via la Casatese che era passata in vantaggio su calcio di rigore a inizio ripresa, dopo un primo tempo equilibrato. Gomez la sblocca, ma la differenza la fanno poi i cambi (quindi la qualità dei sostituti e la lunghezza della rosa) e la tattica, ma anche la migliore condizione dei brianzoli che alzano ancora i ritmi man mano che ci si avvicina al 90’ segnando tre reti tra il 70’ e il 79’ (e mancandone almeno un paio) con Bright, Arpino e Barranco. Dopo due pareggi, la Folgore torna al successo infilando quindi l’undicesimo risultato utile consecutivo in questo girone di ritorno.

E l’analisi di Carmine Parlato parte proprio da qui nella sua analisi del 3-1 di domenica pomeriggio. "Questa striscia vuole dire moltissimo e non vuol dire niente, nel senso che proseguiamo nel nostro percorso, mancano ancora tante partite alla fine. Abbiamo affrontato una squadra ben organizzata, chiusa, compatta. Nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo per favorire l’ampiezza; tante volte si sbaglia, altre ci azzecchiamo. Ma sono stati bravi i ragazzi in campo a interpretare bene questa mossa" chiude il mister.

Ro.San.