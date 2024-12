Calcio - Settore giovanile: il lutto. Tau: morto Ferraro

Era molto conosciuto, in Valdinievole, ma anche in Lucchesia. È morto, all’età di 64 anni, per una malattia, Ezio Ferraro. Ha legato il proprio nome all’epoca d’oro del Margine Coperta, dove è stato allenatore per circa venti’anni, facendosi apprezzare da tutti gli addetti ai lavori, grazie alla sua grandissima professionalità ed educazione, fondamentale per il rapporto e la crescita dei suoi piccoli calciatori.

Dal 2015, per tre stagioni, ha guidato formazioni del settore giovanile del Tau Altopascio, sempre con grande professionalità e dedizione. Ha collaborato anche con Capannori e Pescia, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della scuola calcio fino al giugno 2024.

La salma dell’allenatore Ezio Ferraro sarà esposta nelle sale delle Cappelle del Commiato "Romualdi" di Borgo a Buggiano. Il funerale è previsto per oggi, 27 dicembre, alle ore 15.

Cordoglio, in Lucchesia, per la scomparsa di Ferraro è stato espresso, nel mondo sportivo, sia dal Capannori Calcio che dal Tau Altopascio che, sul suo profilo facebook, scrive: "La società Tau Calcio Altopascio, appresa la notizia della scomparsa di Ezio Ferraro, personaggio sportivo apprezzato per la sua passione e competenza, esprime il proprio cordoglio e si stringe con un abbraccio attorno alla famiglia ed ai cari. Dal 2015, per tre stagioni, ha guidato formazioni del settore giovanile amaranto, sempre con grande professionalità e dedizione. Le condoglianze più sentite della società e di tutti i collaboratori".

M. S.