Numeri. Il Siena ha il record di utilizzo giocatori. Tutti hanno esordito a parte Soumahoro

Dopo 17 giornate e al termine del girone di andata la Robur ha il record di utilizzo di giocatori. Tutti gli elementi della rosa di Magrini infatti hanno esordito in campionato, ad eccezione di Soumahoro (passato al Torrita in Promozione) e incluso il ‘baby’ classe 2007 Calamai, difensore della Juniores. Iniziando con chi ha salutato o lo sta facendo, per Tirelli 2 gettoni mentre Zichella ne aveva collezionati 3. Sempre a 3 ci sono anche Hagbe e Ruggiero, rispolverato contro il Grosseto. Fort e Di Gianni sono a quota 4 (come Giusti), condizionati dagli infortuni, così come Candido (5). Carbè si ferma a 7 mentre Semprini è a 10. Undici quelle di Giannetti, Stacchiotti, Lollo e Biancon, due in meno di Masini, Di Paola (nella foto), Bianchi e Pescicani tutti a 13 al giro di boa. Continuando a salire si arriva alle 15 apparizioni dei centrali titolare Cavallari e Achy, quest’ultimo out solo nella prima di San Donato e per squalifica a Terranuova Bracciolini. Stesso numero di presenze anche per Boccardi, spesso subentrato come Ricchi che è il primo del folto gruppo di giocatori che arrivano a 16 apparizioni. Tra essi Farneti, che è stato tesserato dalla seconda giornata, Galligani, che non ha giocato solo ad Ostia, Mastalli (out per squalifica solo contro il Grosseto) e Morosi, che è rimasto in panchina a Terranuova Bracciolini.

g.d.l.