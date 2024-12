E’ una Robur frenata dagli infortuni. Mercato: nel mirino ci sono due quote

La classifica è quella che è. L’amara sconfitta con il Grosseto, nel derby che ha chiuso il 2024 bianconero e il girone di andata, ha catapultato il Siena fuori dalla griglia play-off. Il pessimo cammino casalingo che ha caratterizzato le ultime settimane dell’anno ha inevitabilmente rallentato la marcia dei bianconeri, mettendo in luce le loro fragilità e le loro debolezze, mitigate, lontano dal Franchi, dai risultati, figli di un atteggiamento più spavaldo e da quel pizzico di fortuna mancato al vecchio Rastrello.

Se la Robur ha quindi le sue colpe è anche vero, senza cercare alibi, che gli infortuni e i guai fisici di diversa natura, fin dall’inizio (dalla seconda giornata, quando il portiere Tirelli ha subìto una frattura al gomito), hanno non poco condizionato l’andamento della stagione. Defezioni che hanno amplificato le lacune presenti nell’organico, in particolare per quanto riguarda le quote. Con Tirelli ai box e Di Gianni che he presto raggiunto il compagno in infermeria (non appena rientrato si è poi fermato nuovamente), la rosa ha perso in un batter d’occhio due 2006, con il ventaglio di scelte ridotto a Stacchiotti, portiere arrivato in corsa, e Carbé.

Alternative limitate anche in tema 2005: con Soumahoro mai rientrato nei piani e ceduto in prestito al Torrita, a disposizione di mister Magrini, i soli Di Paola e Pescicani (peraltro due ottimi ingaggi): un grosso rischio considerando che un infortunio o una squalifica, nell’arco di un campionato possono capitare. E allora dovrebbero essere proprio un 2005 e un 2006 gli innesti alla rosa previsti in questa finestra invernale di mercato. Potrebbero arrivare da una Primavera, nei prossimi giorni, comunque prima della partita con il San Donato Tavarnelle, che il 5 gennaio inaugurerà il 2025 bianconero.

Entrate rese possibili dalla partenza di Tirelli, che vestirà la maglia del Livorno, e Zichella, già tornato alla Fulgens Foligno (da valutare la posizione del 2004 Ruggiero). La volontà della proprietà è infatti quella di muoversi con ‘equilibrio’, mantenendo, se non riducendo, il monte ingaggi e il numero dei giocatori in organico. Discorso che vale a maggior ragione per gli over: arriverà qualcuno solo se qualcun altro si toglierà di dosso la maglia bianconera.