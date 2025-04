Settempeda al Trofeo Adriatico: 146 giovani calciatori in campo a Rimini

Ben 146 ragazzi del settore giovanile della Settempeda sono partiti alla volta di Rimini per prendere parte al "Trofeo Adriatico", torneo internazionale di calcio che vanta ormai oltre trenta anni di storia. Il folto gruppo di giovani tesserati biancorossi – accompagnati da genitori e dirigenti – sono guidati dai tecnici delle diverse squadre di appartenenza con in testa Saverio Federici, uno dei promotori della "spedizione" assieme al dirigente Federico Cardorani. Le formazioni partecipanti al torneo sono 180 e provengono da diversi Paesi europei. Si affrontano fino al giorno di Pasquetta sui campi di Rimini e dintorni. La Settempeda (in attesa che riparta per la prima squadra il campionato di Promozione) partecipa con le compagini di Pulcini (2014 e 2015), Esordienti (2012 e 2013), Giovanissimi (Under 15) e Allievi (Under 17), vale a dire con quasi tutte le formazioni del settore giovanile. "Si tratta di un appuntamebto unico – dicono i responsabili del vivaio biancorosso – che rappresenta un’esperienza molto importante per stare insieme, per confrontarsi con altri giovani calciatori e per vivere una tre giorni di divertimento che sicuramente rimarrà nei ricordi di tutti i partecipanti". m. g.