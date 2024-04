Calcio Successo a Bagno a Ripoli del torneo dedicato a Niccolò Parigi. ’Memorial Niccoparo’. Vince la solidarietà

Festa del calcio giovanile all’impianto sportivo di Bagno a Ripoli con la disputa del Torneo internazionale ‘Niccoparo’ per Giovanissimi B 2010 e 2011. La manifestazione ha un importante valore sportivo abbinato alla solidarietà e al ricordo di Niccolò Parigi: ragazzo del 2000, appassionato di calcio che giocava alla Sales, prematuramente scomparso alcuni anni fa per un male incurabile. Al torneo hanno partecipato (Girone A) Fiorentina, Bologna, Partizan Belgrado, Bagno a Ripoli, (Girone B) Genoa, Torino, Dinamo Zagabria, Sales. Ad alzare il trofeo la Dinamo Zagabria che ha battuto il Torino 1-0 in finale. Terzo il Partizan Belgrado, 5-4 ai rigori sulla Fiorentina. Sono stati premiati altre la Dinamo Zagabria e tutti i partecipanti, i giocatori e dirigenti più meritevoli: Michele Sbravati, responsabile settore giovanile Genoa; Marco Morra, responsabile scouting Torino; Mario Faccenda ha premiato il viola Cortonesi come miglior difensore del torneo. Premio speciale ai tre nonni di Nicco: Gianna, Marcello e Nello per il loro impegno e il loro amore incondizionato. Il ricavato sarà devoluto a Casa Marta che aprirà il primo hospice pediatrico della Toscana. Ora appuntamento alla quarta edizione 2025 sempre a Pasqua. Per seguire l’associazione Nicco Paro e tutte le sue iniziative: www.associazioneniccoparo.org oppure sui social al nome Niccoparo10.

"L’obiettivo delle tre giornate - affermano i genitori di Niccolò Parigi - oltre a quello di valorizzare l’importanza dello sport e della condivisione, è di raccogliere fondi da devolvere alle associazioni di solidarietà. La serata di presentazione dell’evento si era svolta al Viola Park con la possibilità di farsi socio/amico di Niccoparo e per questo ringraziamo l’Acf Fiorentina e tutti coloro che ci sono vicini. L’Associazione Niccoparo nasce con la volontà di fare del bene nel nome di Nicco, con lo slogan ‘Insegui i tuoi sogni’ portato avanti con impegno e passione”. Alla presentazione erano presenti il sindaco Francesco Casini di Bagno a Ripoli, Massimo Pieri della Regione Toscana e altre personalità, insieme a rappresentanti di alcune società calcistiche e tanti sostenitori.

Francesco Querusti