Calcio terza cat.. I verdetti: spareggio tra Vignini e Vaglia

Finale di stagione per la Terza Categoria.

Nel Girone A è già tutto definito. La Lanterna di Lastra a Signa ha vinto il campionato ed è stata promossa in Seconda Categoria insieme al Bibe 1964. La squadra fiorentina ha chiuso con 11 punti di vantaggio nei confronti delle terze in classifica. Non si giocheranno dunque i play-off: Capraia, Sestoese e Atletico Esperia rimangono in Terza Categoria.

Nel Girone B la Sales ha conquistato la promozione all’ultima giornata. Il Carbonile, secondo, ha concluso la stagione regolare con un vantaggio di 11 punti sul Cavallina, quinto, che così non giocherà i play-off. L’unica semifinale verrà disputata sabato prossimo alle 16, al "Luca Bartolozzi" di Vicchio, tra i padroni di casa della Sandro Vignini e il Vaglia. La vincente affronterà il Carbonile in campo neutro sette giorni più tardi. Intanto, nella coppa regionale di Terza Categoria La Lanterna, vincitrice della Coppa Fringuelli, ha conquistato la finale superando la Fortis Arezzo per 6-5 ai rigori.