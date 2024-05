Calcio terza categoria: 10 gol del seravezza. Il Dallas Romagnano vince in casa della Gragnolese e torna secondo

Goleada del promosso Seravezza che, con eloquente 10-1, ha superato la Tirrenia in un match senza storia. Lo stesso non si può dire per il big match del 28° turno del campionato di Terza categoria in cui il Dallas Romagnano ha battuto 2-1 in trasferta la Gragnolese, superandola in classifica e assestandosi momentaneamente in solitaria al secondo posto. È finito in parità il derby tra Monti e Pontremoli, mentre lo Spartak Apuane si è imposto 4-3 sul campo del ValliZeri. In chiave playoff stasera spicca la sfida tra il Don Bosco Fossone, reduce da tre vittorie consecutive, e la Montagna Seravezzina, decisa a riscattare lo stop interno rimediato la settimana scorsa. Fondamentale anche l’impegno dell’Attuoni Avenza, determinato a riappropriarsi della seconda piazza, che ospiterà un Fosdinovo che ormai ha ben poco da dire. A concludere la serata sarà il Podenzana in casa dello Sporting Marina.

Risultati: Seravezza-Tirrenia 10-1, Gragnolese-Dallas Romagnano 1-2, Pontremoli-Monti 1-1, Vallizeri-Sp. Apuane 3-4. Posticipi: Sp. Marina-Podenzana (’Pedonese’, ore 20.30), Attuoni Avenza-Fosdinovo (’Deste’, ore 21) e D.B.Fossone-Montagna Seravezzina (’Boni’, ore 20.30). Riposa: Marina di Massa.

Classifica: Seravezza 63, Dallas Romagnano 52, Attuoni 50, Gragnolese 49, Pontremoli 46, Mtg. Seravezzina 44, Monti 43, D.B. Fossone 42, Spartak Apuane 41, Marina di Massa 30, Fosdinovo 29, Vallizeri 26, Tirrenia 22, Podenzana 7, Sporting Marina 0.

Ilaria Gallione