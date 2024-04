Calcio: Terza categoria

Si è giocata la 26ª giornata (11ª di ritorno nonché quintultima di regular season) in Terza categoria, dove siamo a 4 turni dalla fine. Nel girone B di Lucca venerdì sera negli anticipi lo Sporting Forte dei Marmi ha battuto 2-0 l’Atletico Marginone sul sintetico di via Versilia grazie alle reti di Giammaria Beraglia e di Giacomo Macchiarini Orlandi (gloria anche per il portiere fortemarmino Nari che nel finale pare un rigore tenendo inviolata la porta nerazzurra) mentre il Retignano ha fatto suo 2-1 il derby al “Macchiarini-Ricci“ col Bargecchia segnando con Simone Cimardi e Matteo Lorenzi (i collinari accorciano le distanze solo nel recupero, col gol di Bernardini). Va avanti 2-0 (per effetto della doppietta di Matteo Bertilotti) ma si fa poi riprendere sul 2-2 lo Stiava a Spianate. Gli altri risultati della 26ª giornata: Morianese-Aquila Sant’Anna 2-1; Vorno-Folgore Segromigni Piano 1-0; Sant’Alessio-Valfreddana 1-7; San Lorenzo-Farneta 2-2; Veneri-Calcistica Popolare Trebesto 0-3. La classifica: Morianese 63; Vorno 59; Valfreddana 57; Folgore Segromigno 54; Sporting Forte 52; Stiava 42; San Lorenzo 38; Atletico Marginone 35; Aquila Sant’Anna 31; Bargecchia 30; Farneta 27; Spianate 26; Retignano 24; Trebesto 23; Veneri 21; Sant’Alessio 3.

Nel girone unico di Massa Carrara invece ha già vinto matematicamente il campionato con 4 turni d’anticipo e senza nemmeno scendere in campo il SalaVetitia Seravezza F.C. (celebrato sul nostro giornale di ieri con un articolo dedicato). I verdazzurri venerdì avevano vinto a tavolino 3-0 col Podenzana (nemmenoi presentatosi al “Buon Riposo“). Pari della Montagna Seravezzina che rimonta dal doppio svantaggio grazie alle reti di Tarabella e del subentrato Ricci (che fa il 2-2 di testa allo scadere) contro il Pontremoli (che chiude in 9 contro 11). Altra pesante per lo Sporting Marina fanalino di coda (9-1 col Vallizeri nel posticipo del lunedì sera). Gli altri risultati: Don Bosco Fossone-Dallas Romagnano 2-0 (è questo il risultato che ha dato il titolo al Seravezza F.C.); Gragnolese-Spartak Apuane 4-0; Marina di Massa-Fosdinovo 3-1; Attuoni Avenza-Tirrenia 3-1; riposava il Monti. Classifica: Seravezza 60; Attuoni 47; Gragnolese e Dallas 46; Montagna e Pontremoli* 44; Monti 41; Fossone 39; Spartak* 35; Mar. di Massa* 29; Fosdinovo 28; Vallizeri* 26; Tirrenia 22; Podenzana 7; Spor. Marina (-1) 0. (*devono riposare)