Calcio Terza Categoria. Avane a un passo dalla promozione. Il Capraia non molla i play-off

Novanta minuti, gli ultimi della stagione, separano l’Avane dalla Seconda Categoria. Dopo il successo interno nel derby contro il Ponte a Elsa, infatti, i gialloneri empolesi hanno conservato un punto di vantaggio sui pisani de La Corte e domenica prossimo alle 16 a Pontedera contro l’Oltrera hanno il match-point per poter festeggiare la promozione. Servirà vincere o fare comunque meglio della diretta rivale, impegnata contemporaneamente sul campo del Ponzano. Ma torniamo al derby vinto contro il Ponte a Elsa, che ha visto la squadra di Coppola passare in vantaggio con un tiro da fuori di Abati, prima di essere raggiunta da Viggiano e tornare negli spogliatoi sull’1-1. In avvio di ripresa il portiere del Ponte a Elsa Bombini neutralizza un rigore, ma non può nulla poi sul colpo di testa di Lunardi sugli sviluppi di un corner e sulla pennellata su punizione di Khazen. Ponte a Elsa in superiorità per larghi tratti del match, prima in 11 contro 10 e nel finale in 10 contro 9.

Rosi, Bartoli e Fulignati hanno invece firmato il tris casalingo del Calasanzio ai danni del Giovani Fucecchio 2000, che domani sera alle 21 aprirà il programma dell’ultimo turno ospitando il Casteldelbosco. Lo stesso Calasanzio sarà invece di scena domenica alle 16 a Ponte a Elsa, mentre il Ponzano proverà a chiudere il bellezza dopo il ko per 3-0 sul campo del Porta a Lucca. Chiudiamo con il girone B di Firenze dove i Capraia fa sua la sfida di Montelupo contro il Lazzeretto e tiene viva la possibilità di disputare i play-off promozione. Un tris firmato da Botti, Ciulli e Cioni per i gialloblù di Capraia e da Morelli per i cerretesi. Seconda vittoria di finale, poi, per il Marcialla che con la doppietta di Cirri e la rete di Casprini oltre a un autogol liquida 4-0 in casa il Quinto. Niente da fare, infine, per il Serravalle sconfitto 3-0 nella ’tana’ dell’Atletico Esperia. Prossime sfide tutte sabato alle 15: Marcialla-Atletico Valdipesa, Carraia-Capraia, Serravalle-Bibe 1964, Lazzeretto-Calenzano.