Calcio Terza categoria. Campiglia in fuga. Ma il Vescovado si mette di traverso

Caso unico: nel girone senese del campionato di terza categoria non ci sono anticipi! Domani occhi puntati sul Campiglia che ormai è dichiaratamente in fuga: la trasferta di Vescovado, tuttavia, non è certo una passeggiata! Per le seconde in classifica ci sono due impegni di diverso spessore: il Quercegrossa non avrà vita facile a Chianciano (inizio alle 15.30) mentre il Monticchiello ha tutti i favori del pronostico dalla sua parte nel match di Uopini in casa del Monteriggioni (si gioca alle 18). Da seguire con la massima attenzione anche Castellina Scalo-Buonconvento e soprattutto Montepulciano Stazione-Petroio. L’Ancaiano va a Chiusi a far visita alla Rionese e Montanina-Chiusdino chiude il programma. Riposa il Geggiano, dopo il clamoroso sgambetto fatto al Quercegrossa. Nel girone aretino il Sant’Albino va a giocare a Tregozzano: per sperare ancora nel sogno play-off, deve tornare con i tre punti in tasca!

Giuseppe Stefanachi