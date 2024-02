Calcio terza categoria. Cinquina Capraia nello scontro al vertice con la Sestoese, Avane e Ponzano di misura

Avane, Ponzano e Capraia sono le tre squadre del circondario ad aver fatto festa nell’ultimo turno di Terza Categoria. Partiamo dai gialloneri di mister Coppola, che piegando 3-2 in casa il Porta a Lucca hanno riscattato il ko di Perignano, allungando a più 4 in vetta su La Corte, che ha però 2 partite in meno. Per l’Avane sono andati a segno Bartolini, Bartoletti e Reali. Nello stesso girone B di Pisa, successo con lo stesso punteggio anche per il Ponzano a Pontedera contro il Casteldelbosco: decisiva la doppietta di Narducci e il rigore trasformato da Mantelli. Tre punti che permettono al Ponzano di salire a quota 14, portandosi a 3 lunghezze proprio dal Casteldelbosco. Pinori firma invece l’1-1 con cui il Giovani Fucecchio 2000 torna dalla trasferta pisana sul campo del Freccia Azzurra. I bianconeri si portano così a 14 punti, 2 in meno del Calasanzio che si è dovuto arrendere 2-1 a Pagnana al più quotato Perignano. Il gol gialloblù è stato siglato da D’Agostino. Ha osservato il proprio turno di riposo, invece, il Ponte a Elsa.

Passiamo adesso al girone A di Firenze, dove il Capraia rifila una clamorosa ’manita’ alla Sestoese nello scontro diretto al vertice. I ragazzi di Costoli espugnano Sesto Fiorentino grazie alla tripletta di Pellegrini e ai guizzi di Boni e Allegri. Il Capraia stacca così proprio la Sestoese al terzo posto, mantenendosi a meno 2 dal Bibe 1964 e a 7 lunghezze dalla capolista La Lanterna, ma soprattutto con ben 12 punti di vantaggio sulla prima squadra che rimarrà fuori dai play-off. Oltre al Capraia solo il Marcialla City coglie un risultato positivo nello stesso raggruppamento, impattando 2-2 a Calenzano grazie alle reti di Giordano e Casprini. Niente da fare, invece, per Sporting Lazzeretto e Serravalle, superati rispettivamente 2-0 e 5-0 da Atletico Valdipesa e La Lanterna. Il Lazzeretto resta quindi a metà classifica con 24 punti, mentre il Marcialla rimane penultimo a quota 12 e il Serravalle chiude la graduatoria ancora fermo al palo.

Si.Ci.