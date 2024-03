Calcio Terza Categoria. Colpaccio Calasanzio e Ponzano. Capraia a valanga nel derby

Doppio colpo esterno nei due posticipi del girone B di Terza Categoria Pisana per Calasanzio e Ponzano. Se quello dei primi ha rispettato il pronostico, ben più prestigioso è invece risultato quello dei ragazzi allenati da Antonio Gargiulo, capaci di piegare 3-2 al Marconcini di Pontedera il più quotato Oltrera con la doppietta di Narducci e il centro di Mancini. I gialloblù empolesi salgono così a quota 23, scavalcando Casteldelbosco e Giovani Fucecchio 2000, sconfitto 3-0 a domicilio dal Porta a Lucca, terza forza del campionato. Ma torniamo al Calasanzio e alla cinquina rifilata al Marciana penultimo. Mattatore della gara l’esperto attaccante Pisano, autore di una tripletta, mentre le altre due reti hanno portato la firma di Fulignati e Mancini. Vaglini e compagni restano così un punto sopra al Ponzano. Giornata amara, invece, per la capolista Avane, che ha osservato il proprio turno di riposo. Vincendo in casa del fanalino di coda Freccia Azzurra, infatti, La Corte lo ha agganciato in vetta. Si preannunciano quindi quattro giornate di fuoco per la volata promozione. Infine, pari interno a reti bianche del Ponte a Elsa contro il Perignano. I biancorossi restano così quinti a quota 31 con due lunghezze di ritardo dai gialloblù pisani.

Passiamo adesso al raggruppamento A di Firenze, dove l’unica vittoria locale è quella colta dal Capraia nel derby di Monterappoli contro il Serravalle, con un roboante 7-0 (tripletta di Allegri, doppietta di Ciulli, un guizzo di Boni e un autogol). Con questi tre punti i ragazzo di mister Costoli confermano il proprio terzo posto blindando di fatto i play-off, a patto di riuscire a tenere sotto i dieci punti il divario dal secondo posto del Bibe 1964, per non far scattare la famigerata ’forbice’. Niente da fare, invece, anche per Sporting Lazzeretto e Marcialla City, sconfitte rispettivamente per 3-0 in casa dal Carraia e addirittura per 8-1 (rete della bandiera di Cirri) al Bozzi di Firenze proprio dal Bibe 1964.