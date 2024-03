Calcio Terza Categoria

Enplein sfiorato nel girone B della Terza Categoria di Pisa, dove vincono tutti i team locali ad eccezione del Ponzano, sconfitto 3-0 in casa dal Ponte a Elsa nel derby. A decidere la sfida una splendida tripletta di Di Ciolla, che permette al Ponte a Elsa di consolidare la propria posizione nei play-off, allungando a più 5 sull’Oltrera. Tra gli altri successi delle compagini di casa nostra spicca quello del Giovani Fucecchio 2000, capace di espugnare con un gol di Bajrami il campo del Perignano, terza forza del campionato. Successo che porta i bianconeri a metà classifica con 22 punti, uno sopra al Calasanzio, protagonista a sua volta dell’anticipo di venerdì scorso, quando con una rete di Pisano ha regolato 1-0 a Pagnana il Casteldelbosco, scavalcando in classifica. Infine, tutto facile per la capolista Avane, che davanti al proprio pubblico ha calato il poker contro il Marciana penultimo. A segno Drame, bomber Viti (dodicesimo centro stagionale), Giorgetti e Khazen. I gialloneri portano quindi a 6 punti il vantaggio sulla più immediata inseguitrici La Corte, che ha però due gare in meno.

Passiamo adesso nel girone A di Firenze, dove il Capraia spazza via le insidie della vigilia che il San Lorenzo portava con se con un perentorio 4-0 a firma Monfrecola, Allegri, Pellegrini e Ciulli. Tre punti che consentono ai gialloblù di mister Costoli di risalire al terzo posto, scavalcando Atletico Esperia e Sestoese, e rosicchiando 2 punti al Bibe 1964 secondo, ora distante 7 lunghezze. Divario, quest’ultimo, che non dovrà raggiungere i 10 punti se il Capraia vorrà disputare i play-off. Bella partita, poi, a Marcialla tra i locali e il Lazzeretto, che alla fine ha la meglio per 3-2. Gli ospiti sbloccano il risultato su rigore nel recupero del primo tempo con il rigore trasformato da Ejlli (nell’occasione il Marcialla resta in dieci per l’espulsione del portiere per proteste) e raddoppiano in avvio di ripresa con Morelli. Nonostante l’uomo in meno grande reazione del Marcialla che pareggia con Bartolini e Cirri, ma il Lazzeretto la vince con il guizzo di Catalin. Ancora nessuna soddisfazione invece per il Serravalle (Mauri ha sostituito in panchina Pieri in vista della prossima stagione), battuto 4-0 a San Vincenzo a Torri.