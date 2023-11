Calcio: Terza categoria. I posticipi

Si è delineato il quadro dell’ottava giornata di campionato, con i due posticipi.

Nel girone "A" il Lammari, ha battuto in notturna, a Massa Macinaia per 10 a 1 il Securjob. Per i gialloblu hanno partecipato alla goleada Fugiaschi, Carignani, Fejzaj, le doppiette di Baldei, Stringari e la tripletta di Ghilarducci. Per i padroni di casa ha segnato Essaghir.

Classifica: Atletico Castiglione 15; Casciana Poggio, Pieve San Paolo 14; Lammari 13; Filicaia Diavoli Rossi, New Team, Coreglia 12; Cascio, Atletico Fornoli 10; Lucca Ovest 8; Villa Basilica 5; Ligacutiglianese, Sporting Vagli, Baston Villa Qrv 3; Securjob 0.

Nel girone "B" lo Sporting Forte dei Marmi ha battuto 3 a 1 il Valfreddana, con i gol di Maggi, Macchiarini e Orlandi; la rete dei lucchesi è di Gentile.

Classifica: Morianese 19; Sporting Forte del Marmi 18; Valfreddana, Vorno, Folgore Segromigno 16; Farneta 10; Aquila Sant’Anna, Spianate, Stiava 9; San Lorenzo, Atletico Marginone 8; Retignano 7; Veneri 6; Calcistica Popolare Trebesto 4; Bargecchia 3; Sant’Alessio 1.

Alessia Lombardi