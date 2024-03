Calcio Terza Categoria. Il Capraia batte ancora la capolista. Mezzo passo falso per l’Avane

Lo ha rifatto. Dopo il successo dell’andata il Capraia si è ripetuto anche al ritorno, infliggendo così la terza sconfitta stagionale alla capolista del girone A di Terza Categoria fiorentina, La Lanterna. Grande impresa dei ragazzi di mister Costoli, che si sono dimostrati l’autentica bestia nera del team di Lastra a Signa, capace per il resto di battere tutte almeno una volta le altre rivali. A firmare il 2-0 di Montelupo sono stati Cioni e Allegri. I gialloblù restano così terzi, in piena zona play-off, a meno 7 dal Bibe 1964. Un distacco che non permette però a Pellegrini e compagni di rimanere troppo sereni perché per disputare gli spareggi promozione non devono salire a 10 o più lunghezze di ritardo, caso in cui scatterebbe la ’forbice’ che permetterebbe ai fiorentini di volare in Seconda senza passare dai play-off. Nello stesso raggruppamento Amato non basta al Lazzeretto, battuto 2-1 sul campo del Quinto, mentre il Marcialla cade 1-0 in casa contro il Carraia e il Serravalle si arrende 4-2 a Calenzano (reti empolesi di Benanchi su rigore e bomber Cissè).

Nel girone B di Pisa, invece, mezzo passo falso dell’Avane che non va oltre l’1-1 interno con il fanalino di coda Freccia Azzurra (a segno Khazen su rigore) e lascia la vetta solitaria della classifica a La Corte, capace di dilagare 4-0 su un Giovani Fucecchio 2000 decimato dalle squalifiche. Oltre a cercare di superare nuovamente i diretti rivali, per salire direttamente in Seconda Categoria i gialloneri di Coppola possono puntare anche a portare a 9 le lunghezze di vantaggio sul terzo posto (ora sono 6). Finisce a reti bianche lo scontro diretto in chiave play-off di Arena Metato (Pi) tra Porta a Lucca e Ponte a Elsa, terzo 0-0 di fila per i biancorossi che allungano così a 7 i risultati utili consecutivi, portando ad oltre 540 i minuti di inviolabilità della propria porta. Ponte a Elsa che resta quinto a meno uno dal Perignano e a meno 3 dal Porta a Lucca. Nell’ultimo turno hanno riposato Calasanzio e Ponzano.