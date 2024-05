Calcio terza categoria. Il Dallas Romagnano conquista la finale di Coppa. Pontremoli ko nel finale con un gol contestato

Pontremoli

1

Dallas Romagnano

2

PONTREMOLI: Gjoka, Tarantola, Bardini Riccardo, Ribolla, Cervara, Chakir, Bregasi (88’ Neri), Ramaj, Ferrara, Oddo, Bardini Francesco (59’ Polloni). All. Capiferri.

DALLAS ROMAGNANO: Maccabruni, Bongiorni, Mulinacci (84’ Antompaoli), Sarno, Boccardi, Buo, Tognocchi, Posenato, D’Adamo, Chioni, Giampietri (52’ Fruzzetti). All. Bertolini.

Arbitro: Macca di Pisa.

Marcatori: 21’ Oddo (P), 50’ autorete Tarantola (DR), 90’ Sarno (DR).

Note: espulsi l’allenatore Bertolini e Riccardo Bardini (DR). Ammoniti Giampietri, Chioni, Antompaoli, Ribolla e Cervara.

PODENZANA – Nella partita che valeva l’accesso alla finale della Coppa Interprovinciale di Terza categoria l’ha spuntata il Dallas Romagnano a spese del Pontremoli. Sotto la luce artificiale del ’Rocchi’ di Podenzana si è giocato dentro o fuori: solo vincendo si staccava il pass per misurarsi con i lastrigiani della Lanterna (finale lunedì alle 21 al ’Buozzi’ di Firenze). Ha vinto in rimonta il Dallas Romagnano con un gol all’ultimo tuffo di Sarno, in seguito a un rigore contestato, ma prima la squadra di Bertolini (espulso) è stata costretta a inseguire la rete del momentaneo vantaggio realizzato al 21’ dall’intramontabile Oddo. I massesi rimettevano in parità il risultato grazie a una autorete di Tarantola al 50’. Il match si decideva nei secondi finali quando l’arbitro, tra le proteste dei pontremolesi, assegnava un calcio di rigore per un contatto forse avvenuto fuori area. Dagli 11 metri Sarno si vedeva respingere il tiro dall’ottimo Gjoka ma sulla ribattuta il capitano del Dallas affondava in rete il gol vittoria.