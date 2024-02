Calcio: Terza categoria (il punto sui campionati, con risultati e classifiche). Prima di ritorno, vincono solo le seravezzine

La Terza categoria è entrata nel girone di ritorno. Girata la boa, la 1ª giornata della parte discendente dei campionati ha visto vincere delle versiliesi solo le due formazioni seravezzine.

Girone B di Lucca. Allo Sporting Forte dei Marmi non riesce di vincere il big-match contro la capolista Morianese che espugna 2-0 il sintetico di via Versilia. Sconfitte anche per Bargecchia (5-2 sul campo della Trebesto, non bastandogli le reti di Simone Buonaccorsi e Fierro) e per Retignano (2-1 a Segromigno in Piano, segnando con Michael Alzetta). Pareggio 1-1 dello Stiava a Sant’Anna: la rete gialloblù è di Sebastiani. Gli altri risultati della 16ª giornata: San Lorenzo-Sant’Alessio 3-0; Vorno-Veneri 1-0; Atletico Marginone-Spianate 2-1; Farneta-Valfreddana 1-1. La classifica: Morianese 42; Valfreddana 37; Folgore Segromigno Piano e Vorno 35; Sporting Forte dei Marmi 32; Stiava 26; Aquila Sant’Anna e San Lorenzo 24; Atletico Marginone 19; Calcistica Popolare Trebesto e Spianate 17; Bargecchia 16; Veneri e Farneta 14; Retignano 9; Sant’Alessio 1.

Girone di Massa. Continua la marcia solitaria in vetta alla classifica da parte del SalaVetitia Seravezza FC già campione d’inverno: i verdazzurri di Claudio Guidi sabato hanno espugnato 4-2 Monti grazie alla doppietta del solito implacabile bomber Gianmarco Landi, al sigillo di Leonardo Benetti e all’autorete di Vaccaro. Nel derby posticipo del lunedì sera la Montagna Seravezzina quarta della classe schianta 9-2 il fanalino di coda Sporting Marina con tripletta di Manfredi, doppiette di Bertoni e Giovannini, singoli di Giannecchini e Berti (i gol pietrasantini sono stati di Dangina e Mendes). Gli altri risultati: Tirrenia-Vallizeri 2-4; Fosdinovo-Gragnolese 2-2; Pontremoli-Attuoni Avenza 1-0; Marina di Massa-Don Bosco Fossone 0-2; Dallas Romagnano-Spartak Apuane 2-2; riposava il Podenzana.

La classifica: Seravezza FC 40; Dallas 31; Attuoni 29; Montagna 28; Pontremoli 25; Don Bosco 23; Monti 22; Gragnolese 21; Spartak 20; Marina di Massa e Vallizeri 18; Fosdinovo 17; Tirrenia 16; Podenzana* 7; Sporting Marina 1. (* una partita in meno)