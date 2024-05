Calcio: Terza categoria (il punto sui campionati di Lucca e Massa dopo la terzultima giornata). Lo Stiava vince il derby. Dilaga il Seravezza FC

In Terza categoria si è giocata la 28ª giornata di campionato (13ª di ritorno nonché terzultima della regular season) sia nel girone B di Lucca sia in quello unico di Massa Carrara (dove ha già vinto da una settimana il SalaVetitia Seravezza FC).

Girone lucchese. Il derbyssimo massarosese Stiava-Bargecchia viene vinto di “corto-muso“ 1-0 dai padroni di casa gialloblù guidati da Davide Ricci: al “Martellini“ la decide il gol-partita di Cortopassi. Vince largo lo Sporting Forte dei Marmi che batte 5-2 in rimonta (perdeva 1-0) il San Lorenzo grazie alle doppiette di Giacomo Macchiarini e di Michele Ambrosi ed al singolo di Alessio Maggi. Pareggio 1-1 per il Retignano con la Calcistica Popolare Trebesto (la rete stazzemese è di Jonata Marsili). Gli altri risultati: Veneri-Atletico Marginone 0-1; Sant’Alessio-Aquila Sant’Anna 0-3; Morianese-Folgore Segromigno Piano 1-1; Spianate-Valfreddana 1-2; Vorno-Farneta 2-2. Classifica: Morianese 67; Valfreddana 63; Vorno 61; Folgor Segromigno e Sporting Forte 56; Stiava 48; San Lorenzo 39; Atletico Marginone 38; Aquila S.Anna 37; Bargecchia 31; Farneta 28; Spianate e Trebesto 27; Retignano 25; Veneri 21; Sant’Alessio 3.

Girone apuano. Nell’anticipo del venerdì sera dilaga il già campione SalaVetitia Seravezza FC che in via Versilia rifila un 10-1 al malcapitato Tirrena con cinquina tutta nella ripresa dell’intramontabile Federico Tosi dopo che nel primo tempo c’erano state la doppietta di Leonardo Costa ed i singoli di Gianmarco Landi, Daniele Puccetti e Leonardo Silvestri. Nei posticipi del lunedì sera invece perdono 2-0 sia la Montagna Seravezzina (a Fossone con la Don Bosco) sia lo Sporting Marina (in casa col Podenzana). Gli altri risultati: Gragnolese-Dallas Romagnano 1-2; Pontremoli-Monti 1-1; Vallizeri-Spartak Apuane 3-4; Attuoni Avenza-Fosdinovo 7-0; riposava il Marina di Massa. La classifica: Seravezza FC 63; Attuoni Avenza 53; Dallas Romagnano 52; Gragnolese 49; Pontremoli* 46; Don Bosco Fossone 45; Montagna 44; Monti 43; Spartak* 41; Marina di Massa 30; Fosdinovo 29; Vallizeri 26; Tirrenia 22; Podenzana 10; Sp. Marina (-1) 0. (*devono riposare)