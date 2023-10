Calcio Terza categoria. L’Ancaiano ha la meglio sul Buonconvento. Quercegrossa e Campiglia a valanga. Monticchiello di misura. Il Petroio è ko

Ancaiano

2

Buonconvento

0

ANCAIANO – Al 25’ il primo squillo è dell’Ancaiano che colpisce la traversa con Ferrandi. Al 31’ risponde per le rime il Buonconvento che scheggia la traversa. Al 35’ il gol dei locali realizzato da Prosperi. Nella ripresa il Buonconvento al 55’ rimane in dieci per un ‘rosso’ ed al 75’ Benedetti raddoppia di piatto. Il match si chiude con l’Ancaiano all’attacco.