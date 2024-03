Calcio Terza categoria. L’Ancaiano riceve il super Campiglia. C’è aria di festa

Sono tre gli anticipi che si giocano oggi nel girone senese del campionato di terza categoria, con gli occhi degli appassionati puntati su Ancaiano dove scende in campo quel Campiglia che sta dominando in lungo e in largo la stagione con la vittoria nella Coppa Provinciale e con l’imminente trionfo in campionato. Anzi, è bene sottolineare che se il Campiglia oggi vince, è già matematicamente in Seconda categoria! In teoria ai valdelsani può bastare anche un pareggio per far festa, purché il Monticchiello (sempre oggi) non batta in casa il Chiusdino. Interessantissima anche Petroio-Quercegrossa, partita clou nella lotta per i play-off. Domani si disputano invece Buonconvento-Geggiano, Castellina Scalo-Chianciano, Montepulciano Stazione-Montanina e Monteriggioni-Vescovado. Riposa la Rionese. Nel girone aretino il Sant’Albino gioca per la gloria ospitando la Faellese.

Giuseppe Stefanachi