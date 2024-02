Calcio Terza categoria. Las Vegas-Valbisenzio. Un match da brividi

Campionato e coppa, insieme per una sera che può valere una stagione. Nonostante siano trascorsi tre giorni dall’ultimo incontro, la Terza Categoria tornerà in campo con due gare che inizieranno alle 21. La più importante è Las Vegas - Valbisenzio Academy, valida per il recupero della quattordicesima giornata di campionato. Con la Valbisenzio prima della classe che vuole andare in fuga: nonostante la sconfitta a sorpresa dello scorso turno, gli uomini di mister Antonio Imbriano restano al primo posto in classifica con tre punti di vantaggio sulla coppia San Giusto – La Briglia Vaiano. Ed aggiudicandosi il derby, amplierebbero il margine, anche se i rivali di coach Shehaj non hanno la minima intenzione di recitare il ruolo di comparse e saranno determinati a dare il 100%. Un match che si svolgerà al Canovai di Vaiano, mentre al campo sportivo di Usella andrà in scena La Briglia – Carmignano. Un incontro valido per l’ultima giornata delle semifinali di Coppa Faggi, con i vaianesi che partono con i favori del pronostico: per essere certi di approdare in finale, a Cibella e compagni basta infatti un pareggio. La stagione è entrata nella fase culminante. E questi ultimi mesi si annunciano combattuti.