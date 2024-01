Calcio Terza Categoria. L’Avane si ferma a Perignano. Altra goleada per il Capraia

A quasi quattro mesi di distanza dall’ultimo successo (3-2 in casa sul Calenzano lo scorso 7 ottobre) il Marcialla City ritrova la vittoria nella 18esima giornata del girone A di Terza Categoria fiorentina. Lo fa regolando di misura (2-1 il finale) un Serravalle in formazione ampiamente ridotta per i tanti infortuni. Ultimo quello accusato da bomber Cissè, in rete anche in questa occasione, che si è procurato una distorsione alla caviglia. Per il Marcialla, invece, sono andati a segno Casamonti e Giordano. I certaldesi salgono così a 11 punti, mentre gli empolesi restano fermi al palo. Nello stesso raggruppamento continua la marcia del Capraia, che travolge 6-1 a Montelupo il Calenzano (doppiette di Allegri e Pellegrini e centri di Botti e Cioni) che blinda di fatto i play-off (12 punti di vantaggio sulla sesta in classifica) e si mantiene a meno 7 dalla vetta. Passo falso casalingo, infine, per lo Sporting Lazzeretto, superato 2-1 dal Firenze Nord, che salendo a quota 22 si porta a sole 2 lunghezze dai cerretesi. Per i biancorossi di mister Lottini il gol porta la firma di Catalin.

Veniamo adesso al girone B di Pisa, dove l’Avane cade 2-1 nello scontro al vertice contro il Perignano. Ai gialloneri di mister Coppola non è bastata la rete su rigore di Bartoletti. Tuttavia, Viti e compagni restano al comando della classifica con un punto di vantaggio su La Corte, che ha però una gara in meno, e 6 sullo stesso Perignano. Finisce 1-1 il derby tutto empolese tra Ponzano e Calasanzio: per i locali ha marcato , mentre per gli ospiti è andato a segno Pisano. Il Ponzano resta terzultimo con 11 punti, mentre il team di Lazzoni rimane agganciato al treno play-off. Spareggi per la promozione che al momento disputerebbe il Ponte a Elsa, nonostante il deludente pari interno con il fanalino di coda Marciana. Al Baldinotti finisce 2-2 con retei locali di Del Vigo e Sindoni. In questa 15esima giornata ha osservato un turno di riposo il Giovani Fucecchio 2000.

Si.Ci.