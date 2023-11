Calcio Terza Categoria. L’entusiasmo è l’arma del Ponzano dei giovani

Un nuovo tecnico, una rosa ampia e tanto entusiasmo. Ecco in sintesi come il Ponzano si è presentato ai nastri di partenza della stagione 2023-’24 di 3ª Categoria, iniziata con risultati altalenanti. Penultimi in campionato nel girone B di Pisa con un solo punto, ma anche una partita da recuperare proprio col fanalino di coda, i gialloblù empolesi sono infatti approdati agli ottavi di Coppa Provinciale di Firenze, eliminando in un triangolare le più quotate Avane e Giovani Fucecchio 2000. Alla guida di un gruppo molto giovane e cresciuto quasi interamente nel vivaio locale c’è Antonio Gargiulo, tecnico esperto di Settore Giovanile, ma alla prima esperienza con una Prima Squadra. "Onestamente avevo perso stimoli e voglia, tanto che stavo pensando si smettere – esordisce Gargiulo – poi la proposta del Ponzano mi ha allettato e sono felicissimo di avere accettato perché ho ritrovato tutta la mia passione, grazie anche all’entusiasmo trainante di questi ragazzi".

"Credo che la cosa fondamentale in queste categorie sia immedesimarsi nella realtà in cui si è chiamati ad allenare – prosegue il tecnico gialloblù – perché è inutile presentarsi chiedendo e pretendendo chissà cosa. Sono tre i punti su cui però non transigo: impegno, serietà e responsabilità. I ragazzi stanno rispondendo bene e mi sto davvero divertendo ad allenarli". Rispetto agli ultimi anni la squadra ha già mostrato una crescita, soprattutto in termini di solidità difensiva. "È vero, ho cambiato qualcosa dietro e la squadra ora è più compatta – ammette Gargiulo –. Poi devo dire che sono rimasto piacevolmente stupito dal nostro capitano Vignozzi, che ha mostrato caratteristiche comunicative fuori dal comune. È fondamentale nel trasmettere positività durante gli allenamenti e nel mantenere sempre alta l’attenzione dei compagni. Adesso, poi, abbiamo recuperato alcuni assenti, tra infortuni e squalifiche dell’anno scorso, e stiamo cercando di migliorare anche l’aspetto finalizzativo. Sono comunque contento di quello che abbiamo fatto finora e devo darne il merito principalmente ai ragazzi e ai miei due collaboratori Vincenzo Assegnati e Federico Consoli, che mi sopportano e supportano".

La rosa – Portieri: Alberto Alderighi, Marco Galimberti, Angelo De Cicco. Difensori: Enea Doveri, Andrea Matteoli, Niccolò Mengoni, Alberto Pannocchi, Tommaso Rossi, Christian Stefanelli, Giacomo Vignozzi, Giacomo Donvito, Rafie Mohamed. Centrocampisti: Matteo Bernardeschi, Leonardo Mazzei, Kristi Kumaraku, Mojsi Ibro, Matteo Mannelli, Biagio Marino, Emanuele Pastorelli, Andrea Rosselli, Alessio Valori, Florin Catalin Aloman, Eros Gabbrielli, Mario La Grotta, Thomas Longobucco. Attaccanti: Tommaso Badolato, Amedeo Cantini, Manuel De Vincentis, Ivan Rocco Iacovino, Matteo Mancini, Victor Mantelli, Domenico Narducci, Elia Raugei, Amine Zaitouni, Vincenzo Pellecchia, Marco Serrao.

Si.Ci.