Calcio: Terza categoria. Lo Stiava va a Spianate. Montagna a Pontremoli

È iniziata già ieri sera con un paio di anticipi la 26ª giornata (11ª di ritorno nonché quintultima di regular season) in Terza categoria. Nel girone B di Lucca c’è stato il derby Retignano-Bargecchia al “Macchiarini-Ricci“ e anche il match interno dello Sporting Forte dei Marmi (in via Versilia contro l’Atletico Marginone). Oggi quindi in questo girone l’unica versiliese in campo è lo Stiava, alle 15.30 a Spianate.

Pure nel girone unico di Massa Carrara la 26ª giornata si è aperta già ieri con l’anticipo del venerdì sera in cui era impegnata la capolista SalaVetitia Seravezza FC (che al “Buon Riposo“ ha ospitato il Podenzana). Oggi tocca alla Montagna Seravezzina, alle 15 di scena al “Romiti“ di Pontremoli. Chiude il quadro lunedì alle 20.30 lo Sporting Marina ultimo della classe, con il posticipo al “Pedonese“ di Marina di Pietrasanta contro il Vallizeri.